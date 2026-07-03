Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla altın piyasaları da hareketlendi.
Haftalardır ciddi değer kayıpları yaşayan altın haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Temmuz 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.288,81 ₺
Gram Altın Satış: 6.289,70 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.265,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.372,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.511,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.700,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.711,23 ₺
Tam Altın Satış: 40.534,25
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.708,34 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.757,09 ₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.288,81 ₺
Gram Altın Satış: 6.289,70 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.265,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.372,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.511,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.700,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.711,23 ₺
Tam Altın Satış: 40.534,25
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.708,34 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.757,09 ₺