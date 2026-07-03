Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Haftalardır ciddi değer kayıpları yaşayan altın haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Temmuz 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.288,81 ₺Gram Altın Satış: 6.289,70 ₺Çeyrek Altın Alış: 10.265,00 ₺Çeyrek Altın Satış: 10.372,00 ₺Yarım Altın Alış: 20.511,00 ₺Yarım Altın Satış: 20.700,00 ₺Tam Altın Alış: 39.711,23 ₺Tam Altın Satış: 40.534,2522 Ayar Bilezik Alış: 5.708,34 ₺22 Ayar Bilezik Satış: 5.757,09 ₺