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Beyaz Gazete
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Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla altın piyasaları da hareketlendi.

Ekleme: 3.07.2026 - 09:34 Güncelleme: 3.07.2026 - 09:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Haftalardır ciddi değer kayıpları yaşayan altın haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Temmuz 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.288,81 ₺
Gram Altın Satış: 6.289,70 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.265,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.372,00 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.511,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.700,00 ₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.711,23 ₺
Tam Altın Satış: 40.534,25 

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.708,34 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.757,09 ₺