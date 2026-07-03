Akaryakıt Fiyatlarına İndirim! Tabela Gece Yarısı Değişti
Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin hızlanmasıyla petrolde savaş rüzgarı dindi.
Brent petrol fiyatlarının çekilmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Cuma gününden itibaren LPG'ye indirim geldi. İşte 3 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
LPG'YE İNDİRİM GELDİ
3 Temmuz Cuma günü LPG fiyatlarına 80 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısı pompaya yansıdı.
3 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
İndirimin ardından 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla oluşan güncel akaryakıt fiyatları şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.77 TL/LT
Motorin: 64.61 TL/LT
LPG: 31.19 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.59 TL/LT
Motorin: 64.43 TL/LT
LPG: 30.59 TL/LT
ANKARA
Benzin: 63.72 TL/LT
Motorin: 65.68 TL/LT
LPG: 31.19 TL/LT
İZMİR
Benzin: 63.98 TL/LT
Motorin: 65.96 TL/LT
LPG: 30.99 TL/LT