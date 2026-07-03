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Akaryakıt Fiyatlarına İndirim! Tabela Gece Yarısı Değişti

Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin hızlanmasıyla petrolde savaş rüzgarı dindi.

Ekleme: 3.07.2026 - 09:21 Güncelleme: 3.07.2026 - 09:25 / Editör: Fehmi Öztürk
Akaryakıt Fiyatlarına İndirim! Tabela Gece Yarısı Değişti
Brent petrol fiyatlarının çekilmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Cuma gününden itibaren LPG'ye indirim geldi. İşte 3 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

LPG'YE İNDİRİM GELDİ
3 Temmuz Cuma günü LPG fiyatlarına 80 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısı pompaya yansıdı.

3 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla oluşan güncel akaryakıt fiyatları şöyle...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.77 TL/LT
Motorin: 64.61 TL/LT
LPG: 31.19 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.59 TL/LT
Motorin: 64.43 TL/LT
LPG: 30.59 TL/LT

ANKARA

Benzin: 63.72 TL/LT
Motorin: 65.68 TL/LT
LPG: 31.19 TL/LT

İZMİR

Benzin: 63.98 TL/LT
Motorin: 65.96 TL/LT
LPG: 30.99 TL/LT