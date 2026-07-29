TEM Otoyolu’nda Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var
Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında saat 08.00 sıralarında banka personelini taşıyan midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 13 yaralı olduğu öğrenildi.
Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında saat 08.00 sıralarında banka personelini taşıyan midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
13 YARALI
Kazada 13 yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
13 YARALI
Kazada 13 yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.