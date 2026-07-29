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TEM Otoyolu’nda Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var

Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında saat 08.00 sıralarında banka personelini taşıyan midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 13 yaralı olduğu öğrenildi.

Ekleme: 29.07.2026 - 09:35 Güncelleme: 29.07.2026 - 09:59 / Editör: Fehmi Öztürk
TEM Otoyolu’nda Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı VarSarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında saat 08.00 sıralarında banka personelini taşıyan midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

13 YARALI

Kazada 13 yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

TEM Otoyolu’nda Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var