SORUŞTURMADA KOLİ VE KART TRAFİĞİ! NORMAL HATTAN ARADI, BAŞKAN, “ZOOM’DAN KONUŞALIM” DİYE ISRAR ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Üsküdar Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında teknik takibe yansıyan bir telefon görüşmesi dikkat çekti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile M.Ö. arasında geçtiği belirtilen görüşmede; 40-50 kolilik talep, toplam 5 bin 120 koli, dağıtıldığı söylenen kartlar ve Ümraniye'ye yapılmak istenen dağıtım konuşuldu. M.Ö.'nün ayrıntıları anlatmayı sürdürmesi üzerine Dedetaş'ın, “Zoom'dan konuşalım diyorum, hâlâ buradan devam ediyorsunuz. Ben normal telefondan aradım” ve “Başka bir yerden konuşalım” sözleri soruşturma dosyasına girdi.“40-50 TANE KOLİ İHTİYACI VAR”Teknik takip tutanağına göre Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, M.Ö.'yü arayarak Ahmet Başbaydar isimli kişinin “40-50 tane koli ihtiyacı” bulunduğunu söyledi.Dedetaş'ın, “Onu size iletmesini söyledim, bilginiz olsun. Daha doğrusu ben iletmiş olayım, siz bir ararsınız” sözleri üzerine M.Ö., talebin hemen karşılanacağını ifade etti. Görüşmede söz konusu kolilerin hangi amaçla, kimlere ve hangi kaynak üzerinden temin edileceğine ilişkin ayrıntı yer almadı.5 BİN 120 KOLİ VE TAMAMLANAN DAĞITIMLARM.Ö., ellerinde daha önce bulunduğunu söylediği kolilere ilişkin bilgi verirken, “Şimdi 4 bin koli, bir de Migros var; 5 bin 120 koli var. Dağıtımları da tamamladık” ifadelerini kullandı.Dedetaş ise kolilerle ilgili ayrıntıların Alihan isimli kişiyle birlikte organize edilecek bir Zoom görüşmesinde ele alınmasını istedi. Teknik takibe yansıyan konuşmada 5 bin 120 kolinin kimler tarafından, hangi tarihlerde ve kimlere dağıtıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.KARTLAR İLÇEYE GÖNDERİLDİGörüşmenin devamında M.Ö., “Kartları dağıttık, ilçeye de gönderdim, kart da geldi” diyerek yürütülen başka bir dağıtım faaliyetine ilişkin bilgi verdi. M.Ö. ayrıca Nurkal isimli kişinin kartları ya da yardımları Ümraniye'deki kişilere de dağıtmak istediğini söyledi.Ancak Dedetaş, bu konuya ilişkin ayrıntıların telefon üzerinden konuşulmasını istemediğini belirterek görüşmenin Zoom'a taşınmasında ısrar etti.“NORMAL TELEFONDAN ARADIM”M.Ö.'nün Ümraniye'de yapılmak istenen dağıtıma ilişkin konuşmayı sürdürmesi üzerine Dedetaş'ın tepkisi teknik takibe şu ifadelerle yansıdı: “Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hâlâ bak buradan devam ediyorsunuz ama ben normal telefondan aradım ya.”M.Ö. ise konunun küçük bir işlem olduğunu, başkanın onayıyla hemen halledilebileceğini düşündüğünü belirtti. Bunun üzerine Dedetaş bir kez daha “Zoom'dan konuşalım” dedi.“BAŞKA BİR YERDEN KONUŞALIM”Görüşmenin sonunda Dedetaş'ın, konuşmanın farklı bir iletişim kanalı üzerinden sürdürülmesini isteyerek “Başka bir yerden konuşalım, tamam” dediği kayıtlara geçti.Teknik takip tutanağındaki bu ifadeler; koli ve kart dağıtımlarının kapsamı, görüşmenin neden normal telefon yerine başka bir platforma taşınmak istendiği yönündeki soruları gündeme getirdi.Soruşturma kapsamında söz konusu konuşmada geçen koli ve kartların kaynağı, teslim edildiği kişiler ile dağıtım organizasyonunda görev alan isimlerin araştırıldığı öğrenildi.