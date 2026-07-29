  • USD: 47,31 - 47,39
  • EURO: 53,89 - 53,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma

CHP'nin adeta içini boşaltarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibi, CHP içerisine provokatif müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. Son günlerde özellikle büyükşehir örgütlerindeki birçok üyenin aranarak CHP'den istifa etmeye ve Yeni Parti'ye katılmaya zorlandığı iddia ediliyor.

Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma
Ekleme: 29.07.2026 - 10:58 Güncelleme: 29.07.2026 - 11:06 / Editör: Fehmi Öztürk
Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma
Ana muhalefette geçen hafta yaşanan tarihi bölünme sonrası, CHP-Yeni Parti hattında savaş devam ediyor. CHP il-ilçe binalarını talan edip, CHP Meclis Grubu'nun kasasını boşaltarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve destekçileri, bu kez CHP üyelerini tek tek arayarak bir başka provokasyona imza atıyor.

Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma

YOĞUN PSİKOLOJİK BASKI

Son günlerde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir örgütlerindeki birçok üyenin aranarak CHP'den istifa etmeye ve Yeni Parti'ye katılmaya zorlandığı öne sürülüyor.

Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma

İkna çabalarının özellikle telefon görüşmeleri üzerinden yürütüldüğü, CHP'den kopmak istemeyen üyelere ise 'Sen de mi butlancısın yoksa?' şeklindeki ifadelerle psikolojik baskı kurulduğu bildirildi.

Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma

Söz konusu temasların, Özel'in yakın kurmayları arasında yer alan Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu'nun koordinasyonunda devam ettiği de iddia ediliyor.

Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma

'ÜYELERİMİZDEN ELİNİZİ ÇEKİN'

CHP içerisinde büyük rahatsız yaratan gelişmeye ilişkin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den de yazılı açıklama geldi.

Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma

'Üyelerimizden elinizi çekin' diyen Tekin, 'Son günlerde CHP üyelerinin tek tek aranarak baskı altına alınmaya, istifaya zorlanmaya ve oluşuma katılmaya ikna edilmeye çalışıldığına dair çok sayıda bilgi geliyor.

Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma

CHP üyeleri baskıyla yön değiştirecek insanlar değildir. Her biri hür iradesiyle karar verecek olgunluğa, siyasi birikime ve demokrasi kültürüne sahiptir. Linç kültürünü, mahalle baskısını ve örgütümüzü hedef alan bu anlayışı reddediyoruz.

Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma

Sizin derdiniz yeni bir parti kurmak değil; CHP'yi zayıflatmak. Kurmaya çalıştığınız 'Yeni Parti' değil, CHP'nin eskisinin bir kopyasıdır' ifadelerini kullandı.
















11