Özgür Özel Ve Ekibi Harekete Geçti! CHP’lilere Provokatif Kuşatma

Ana muhalefette geçen hafta yaşanan tarihi bölünme sonrası, CHP-Yeni Parti hattında savaş devam ediyor. CHP il-ilçe binalarını talan edip, CHP Meclis Grubu'nun kasasını boşaltarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve destekçileri, bu kez CHP üyelerini tek tek arayarak bir başka provokasyona imza atıyor.Son günlerde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir örgütlerindeki birçok üyenin aranarak CHP'den istifa etmeye ve Yeni Parti'ye katılmaya zorlandığı öne sürülüyor.İkna çabalarının özellikle telefon görüşmeleri üzerinden yürütüldüğü, CHP'den kopmak istemeyen üyelere ise 'Sen de mi butlancısın yoksa?' şeklindeki ifadelerle psikolojik baskı kurulduğu bildirildi.Söz konusu temasların, Özel'in yakın kurmayları arasında yer alan Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu'nun koordinasyonunda devam ettiği de iddia ediliyor.CHP içerisinde büyük rahatsız yaratan gelişmeye ilişkin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den de yazılı açıklama geldi.'Üyelerimizden elinizi çekin' diyen Tekin, 'Son günlerde CHP üyelerinin tek tek aranarak baskı altına alınmaya, istifaya zorlanmaya ve oluşuma katılmaya ikna edilmeye çalışıldığına dair çok sayıda bilgi geliyor.CHP üyeleri baskıyla yön değiştirecek insanlar değildir. Her biri hür iradesiyle karar verecek olgunluğa, siyasi birikime ve demokrasi kültürüne sahiptir. Linç kültürünü, mahalle baskısını ve örgütümüzü hedef alan bu anlayışı reddediyoruz.Sizin derdiniz yeni bir parti kurmak değil; CHP'yi zayıflatmak. Kurmaya çalıştığınız 'Yeni Parti' değil, CHP'nin eskisinin bir kopyasıdır' ifadelerini kullandı.11