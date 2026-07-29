Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat.Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 32°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 43°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 43°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 36°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluDÜZCE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKASTAMONU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık