İsrail Basını Yazdı! Şara'nın Arkasındaki Asıl Güç Türkiye

2024 yılının sonlarında Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Cumhurbaşkanı olan Ahmed eş-Şara, İsrail basınında gündem olmaya devam ediyor.İsrail medyasında yayımlanan bir analizde, geçmişte silahlı gruplar içinde yer alan Şara'nın bugün takım elbiseyle verdiği diplomatik görüntünün, geçmişini değiştirmediği öne sürüldü.Haberde, Ahmed eş-Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise Şam'da bir araya geldiği hatırlatıldı.İsrail basını, Şara'nın uluslararası alanda artan diplomatik temaslarının ve yükselen konumunun Tel Aviv açısından önemli güvenlik riskleri doğurabileceği değerlendirmesinde bulundu.Şara'nın tıpkı Filistin'in efsane lideri Yaser Arafat gibi planlarını gizliden yürüttüğü ve belli etmediği dile getirilen haberde, Arafat'ın İsrail'e karşı askeri güçleri bir araya getirdiği ve Filistin ruhunu dirilttiği vurgulandı.Şara'nın Batı'daki dinleyiciler için doğru kelimeler kullandığı ifade edilen haberde, yeni liderin istikrarlı bir şekilde ılımlı bir devlet adamı imajı inşa ettiği aktarıldı.Şara'nın liderleri altında Suriye'nin başarılı adımlar attığı itiraf edilen haberde, Şam yönetiminin, temel ilkelerinden ve ülkenin toprak bütünlüğünden vazgeçmeden Suriye'ye uygulanan yaptırımların büyük bir kısmının kaldırılmasını sağladığı belirtildi.Suriye'nin bu başarısının arkasındaki asıl gücün ise Türkiye olduğu, Şara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı destek ile önemli yol katettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump üzerindeki etkisinin bu desteğin en açık örneği olduğu da vurgulandı.İki ülkenin savunma sanayi ve askeri işbirliği başta olmak üzere önemli adımlar attığının altı çizilen haberde, bu yakınlaşmanın İsrail için büyük riskler barındırdığı belirtildi.İsrail'in, Suriye ile 'güven artırıcı' adımlar atması için artan uluslararası baskı altında kaldığı ifade edilen haberde, Tel Aviv'in yakın gelecekte Golan Tepeleri gibi işgal ettiği bölgelerden çekilmesi yönünde taleplerle karşılaşacağı vurgulandı.