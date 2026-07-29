Hindistan'da Sel Felaketi! Bilanço Ağırlaşıyor
Assam eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi. Yüz binlerce kişinin etkilendiği afette, binlerce kişi güvenli bölgelere ve yardım kamplarına tahliye edildi.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde günlerdir etkili olan yoğun yağışlar, sel felaketine neden oldu. Bölgede yaşanan afet nedeniyle can kayıpları artarken yetkililer, selden etkilenen binlerce kişi için yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e çıktığı bildirildi.
332 BİNDEN FAZLA KİŞİ SELDEN ETKİLENDİ
Yetkililer, devam eden yağışların özellikle alçak kesimlerde yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti. Sel suları nedeniyle 332 binden fazla kişinin afetten etkilendiği açıklandı.
Bölgede çok sayıda yerleşim alanında su baskınları yaşanırken, vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması için tahliye çalışmaları devam ediyor.
BİNLERCE KİŞİ YARDIM KAMPLARINA SIĞINDI
Sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 32 binden fazla kişinin, kurulan yardım kamplarına yerleştirildiği bildirildi.
Yetkililer, kamplarda afetzedelere barınma, gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlandığını açıkladı.
YAĞIŞLARIN SÜRMESİ ENDİŞE YARATIYOR
Meteorolojik koşulların yakından takip edildiği Assam'da, yağışların devam etmesi nedeniyle yeni taşkın risklerine karşı önlemler artırıldı.
Ekiplerin kurtarma, tahliye ve yardım çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, selin yol açtığı hasarın tespit edilmesi için de çalışmalar devam ediyor.
Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e çıktığı bildirildi.
332 BİNDEN FAZLA KİŞİ SELDEN ETKİLENDİ
Yetkililer, devam eden yağışların özellikle alçak kesimlerde yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti. Sel suları nedeniyle 332 binden fazla kişinin afetten etkilendiği açıklandı.
Bölgede çok sayıda yerleşim alanında su baskınları yaşanırken, vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması için tahliye çalışmaları devam ediyor.
BİNLERCE KİŞİ YARDIM KAMPLARINA SIĞINDI
Sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 32 binden fazla kişinin, kurulan yardım kamplarına yerleştirildiği bildirildi.
Yetkililer, kamplarda afetzedelere barınma, gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlandığını açıkladı.
YAĞIŞLARIN SÜRMESİ ENDİŞE YARATIYOR
Meteorolojik koşulların yakından takip edildiği Assam'da, yağışların devam etmesi nedeniyle yeni taşkın risklerine karşı önlemler artırıldı.
Ekiplerin kurtarma, tahliye ve yardım çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, selin yol açtığı hasarın tespit edilmesi için de çalışmalar devam ediyor.