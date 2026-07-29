Hindistan'da Sel Felaketi! Bilanço Ağırlaşıyor

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde günlerdir etkili olan yoğun yağışlar, sel felaketine neden oldu. Bölgede yaşanan afet nedeniyle can kayıpları artarken yetkililer, selden etkilenen binlerce kişi için yardım çalışmalarını sürdürüyor.Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e çıktığı bildirildi.Yetkililer, devam eden yağışların özellikle alçak kesimlerde yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti. Sel suları nedeniyle 332 binden fazla kişinin afetten etkilendiği açıklandı.Bölgede çok sayıda yerleşim alanında su baskınları yaşanırken, vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması için tahliye çalışmaları devam ediyor.Sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 32 binden fazla kişinin, kurulan yardım kamplarına yerleştirildiği bildirildi.Yetkililer, kamplarda afetzedelere barınma, gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlandığını açıkladı.Meteorolojik koşulların yakından takip edildiği Assam'da, yağışların devam etmesi nedeniyle yeni taşkın risklerine karşı önlemler artırıldı.Ekiplerin kurtarma, tahliye ve yardım çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, selin yol açtığı hasarın tespit edilmesi için de çalışmalar devam ediyor.