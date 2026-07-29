Facianın Eşiğinden Dönüldü! Otobüste Yangın Paniği

Isparta-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünde yangın meydana geldi. Alperen K.’nin kullandığı Isparta Petrol firmasına ait otobüs, Demirkapı Tüneli’nden geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı Beydiğin Mahallesi Mut Beli mevkiinde güvenli bir noktaya çekerek durumu fark etti.Yangını fark eden otobüs şoförü, içeride bulunan yolcuların güvenli şekilde araçtan çıkmasını sağladı. Otobüste bulunan 30 kişi herhangi bir can kaybı yaşanmadan tahliye edildi.Yolcuların tahliyesinin ardından alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Yangın nedeniyle araçtan geriye yalnızca demir aksamları kaldı.Yangına ilk müdahaleyi bölge yakınında bulunan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Manavgat ve İbradı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken otobüs, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangın sırasında otobüsün bulunduğu bölgedeki ormanlık alanın küçük bir bölümünün de zarar gördüğü öğrenildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.