Facianın Eşiğinden Dönüldü! Otobüste Yangın Paniği
Isparta-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Demirkapı Tüneli’ni geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoförün hızlı müdahalesiyle 30 yolcu tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Isparta-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünde yangın meydana geldi. Alperen K.’nin kullandığı Isparta Petrol firmasına ait otobüs, Demirkapı Tüneli’nden geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı Beydiğin Mahallesi Mut Beli mevkiinde güvenli bir noktaya çekerek durumu fark etti.
30 YOLCU HIZLA TAHLİYE EDİLDİ
Yangını fark eden otobüs şoförü, içeride bulunan yolcuların güvenli şekilde araçtan çıkmasını sağladı. Otobüste bulunan 30 kişi herhangi bir can kaybı yaşanmadan tahliye edildi.
Yolcuların tahliyesinin ardından alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Yangın nedeniyle araçtan geriye yalnızca demir aksamları kaldı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına ilk müdahaleyi bölge yakınında bulunan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Manavgat ve İbradı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken otobüs, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
ORMANLIK ALANDA KÜÇÜK ÇAPLI ZARAR OLUŞTU
Yangın sırasında otobüsün bulunduğu bölgedeki ormanlık alanın küçük bir bölümünün de zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı Beydiğin Mahallesi Mut Beli mevkiinde güvenli bir noktaya çekerek durumu fark etti.
30 YOLCU HIZLA TAHLİYE EDİLDİ
Yangını fark eden otobüs şoförü, içeride bulunan yolcuların güvenli şekilde araçtan çıkmasını sağladı. Otobüste bulunan 30 kişi herhangi bir can kaybı yaşanmadan tahliye edildi.
Yolcuların tahliyesinin ardından alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Yangın nedeniyle araçtan geriye yalnızca demir aksamları kaldı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına ilk müdahaleyi bölge yakınında bulunan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Manavgat ve İbradı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken otobüs, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
ORMANLIK ALANDA KÜÇÜK ÇAPLI ZARAR OLUŞTU
Yangın sırasında otobüsün bulunduğu bölgedeki ormanlık alanın küçük bir bölümünün de zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.