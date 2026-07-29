Dünyada 287 Milyon Kişi Bu Tehlikeyle Yaşıyor! Yıllarca Belirti Vermeden Karaciğeri Bitiriyor

Viral hepatit, günümüzde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen milyonlarca kişi hâlâ tanı almadan yaşamını sürdürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, hepatitte erken tanı, tarama ve aşılamanın hayati önem taşıdığını söyledi.Uzm. Dr. Sönmez, ciddi karaciğer hastalıklarına ve karaciğer kanserine yol açan bir karaciğer iltihabı olan viral hepatit konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 28 Temmuz'un Dünya Hepatit Günü olarak anıldığını söyleyerek, 'Bu yıl, Dünya Hepatit Günü teması 'Hepatit: Engelleri Aşalım.' İnsanların hayatlarını kurtarabilecek hizmetlerle aralarında duran engelleri ortadan kaldırmaya yönelik bir çağrı. Viral hepatit, dünya çapında önlenebilir hastalık ve ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor' diye konuştu.Viral hepatiti ortadan kaldırmak için gerekli olan bilimsel araçların halihazırda mevcut olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Sönmez, şunları söyledi: 'Etkili aşılar, doğru teşhis yöntemleri, Hepatit C için iyileştirici tedaviler ve Hepatit B için ömür boyu süren tedaviler, enfeksiyonları önleyebilir, hayat kurtarabilir ve karaciğer kanseri ile sirozu azaltabilir. Buna rağmen, damgalanma, farkındalık eksikliği, sağlık sistemindeki eksiklikler ve süregelen eşitsizlikler nedeniyle milyonlarca insan hâlâ teşhis edilememiş, tedavi görmemiş veya sağlık hizmetlerine erişememektedir' dedi.Hepatiti, 'karaciğerin inflamasyonu' yani iltihabı olarak tanımlayan Uzm. Dr. Sönmez, en sık sebeplerin viral hastalıklar olduğunu belirterek, şöyle dedi: 'Yani viral hepatit dediğimiz Hepatit A, B, C, D, E olmak üzere 5 ana tip hepatit virüsü var. 2024 yılı verilerine göre yaklaşık 287 milyon kişi kronik Hepatit B veya Hepatit C ile yaşıyor. Bu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3'üne karşılık geliyor. 2024 verilerine göre; 1.3 milyon kişi kronik Hepatit B ve C nedeniyle hayatını kaybetti. Özellikle Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonları yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Hepatit B ve C, kan ve cinsel yolla bulaşabilen enfeksiyonlardır. Hastalar çoğu zaman karaciğer sirozu gelişinceye kadar herhangi bir şikâyet yaşamayabilir. Bu nedenle hastalığın erken dönemde tespit edilmesi son derece önemlidir.'Türkiye'de hemen her ilde bulunan hastanelerde gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının gerekli tedaviyi başlatabildiğini belirten Uzm. Dr. Sönmez, şunları söyledi: 'İlaçlara erişim oldukça kolay. Aşılama en güçlü korunma yöntemi. Hepatit A ve Hepatit B enfeksiyonlarına karşı etkili aşılar var. Her iki aşı da Türkiye'nin ulusal aşı takviminde yer alıyor. Tam doz aşılamanın ardından koruyuculuk yüzde 95 ila yüzde 100 arasında değişiyor.'Uzm. Dr. Sönmez, sağlık çalışanlarının, sık kan transfüzyonu alan kronik hastaların, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin, kanser hastaları ile askerlik, bakım evi ve benzeri toplu yaşam alanlarında bulunan kişilerin düzenli hepatit taramalarından geçirilmesi gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:-Hepatit B ve Hepatit C, günümüzde tedavi edilebilen hastalıklar arasında. Erken tanı yaşam kurtarır.-Hastalık erken dönemde teşhis edilip, tedaviye başlanırsa karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gelişme riski önemli ölçüde azaltılabiliyor.-Hepatit C günümüzde tamamen tedavi edilebilen bir enfeksiyon haline gelirken, Hepatit B de uygun ilaçlarla uzun yıllar kontrol altında tutulabiliyor.