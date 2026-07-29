Beyaz Saray’da Netanyahu’ya Soğuk Duş! F-35 Meselesini Gündemine Alamadı

Habere göre ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim yaşanıyor. Salı günü Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme öncesinde Trump'ın, Netanyahu'nun İran'a ilişkin gündem maddelerinin basına sızdırılmasından rahatsızlık duyduğu ve bunu açık şekilde dile getirdiği aktarıldı.Reuters'in haberine göre Trump, Netanyahu'nun İran'ın ana nükleer tesislerinden birinin yakınında, yerin derinliklerinde bulunan ve güçlendirilmiş yapısıyla bilinen Kazma Dağı tesisini kendisiyle görüşmek istediğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine, Netanyahu'nun lakabını kullanarak, 'Bibi'nin bana bunu söylemesine gerek yok. Bibi bana bunu söylüyor çünkü benim bu işe dahil olmamı istiyor.' ifadelerini kullandı. Haberde, Trump'ın bu açıklamasının iki lider arasındaki gerilimin yeni bir göstergesi olarak değerlendirildiği kaydedildi.İsrail merkezli Yedioth Ahronoth'a göre Ukrayna'nın dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta Rusya'nın ilerleyişini durdurması sonrasında Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki ilişkiler yeniden güçlenirken, Netanyahu ise İran konusunda daha kapsamlı bir çözüme ulaşılamaması nedeniyle Beyaz Saray'ın artan hayal kırıklığıyla karşı karşıya bulunuyor.Haberde ayrıca, Trump'ın tabanındaki bazı Cumhuriyetçi isimlerin de ABD'nin Orta Doğu'da daha derin bir askeri angajmana girmesine karşı çıktığı ve bu nedenle Netanyahu'ya yönelik eleştirilerin arttığı ifade edildi.İsrail merkezli habere göre Netanyahu'nun, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni için bulunduğu Washington ziyareti İsrail kamuoyunda beklentileri karşılamadı.Yedioth Ahronoth'un haberine göre Netanyahu, Trump ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye olası F-35 satışını gündeme getiremedi. Ayrıca İsrail tarafının gündeminde bulunan İran'daki gizli nükleer tesis iddialarının da toplantıda ele alınmadığı belirtildi.Habere göre Netanyahu görüşmenin ardından toplantıyı 'Trump ile yaptığım en iyi görüşmelerden biri' olarak nitelendirse de, İsrail tarafından yapılan açıklamada Türkiye'ye F-35 satışı ve İran'daki hassas başlıkların görüşmede yer almadığı vurgulandı.Reuters'e göre Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkiler son dönemde sık sık gerilim yaşadı. Haberde, Trump'ın zaman zaman Netanyahu'nun İran destekli Hizbullah'a yönelik Lübnan saldırılarını sınırlandırmak zorunda kaldığı belirtildi.Haziran ayında gerçekleşen ve önce basına sızan, daha sonra Trump tarafından doğrulanan telefon görüşmesinde ABD Başkanının Netanyahu için 'tamamen deli' ifadesini kullandığı da haberde hatırlatıldı. Bu görüşmenin iki lider arasındaki anlaşmazlığı açık biçimde ortaya koyduğu değerlendirildi.Habere göre konuya yakın kaynaklar, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde yeniden seçilme kampanyası için Trump'ın desteğini sağlamayı hedeflediğini belirtti.