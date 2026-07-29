Bakanlıktan Yeni Düzenleme! 1 Ağustos'ta Zorunlu Oluyor

Ticaret Bakanlığı, indirim kampanyalarında fiyat şeffaflığını artırmaya yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini amaçlayan düzenlemeler, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında, indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.Yeni uygulamayla birlikte, tüketicilere indirim veya benzeri bir avantajın belirli şartlara bağlandığı kampanyalar da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise indirim öncesi fiyatın belirlenmesine ilişkin oldu. Buna göre, indirimli satış reklamlarında esas alınacak indirim öncesi fiyat, kampanyanın başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının oluşturulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Öte yandan, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlere yönelik reklamlarda ise indirimli fiyattan önce uygulanan son fiyat esas alınacak. Bu uygulamayla tüketicilerin fiyat değişiklikleri konusunda daha doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor.Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemeyle tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunmasını, reklam ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılmasını ve piyasada adil rekabet ortamının güçlendirilmesini hedeflediğini bildirdi.