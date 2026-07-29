Altında Hareketlilik Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik hafta ortasında da devam ediyor.

Bir süredir inişli çıkışlı grafik çizen altın, Fed'in faiz kararı öncesinde gerilemeye başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Temmuz 2026 altın fiyatları...Alış: 6.134,78Satış: 6.135,72Alış: 9.974,00Satış: 10.046,00Alış 4.022,89 DolarSatış: 4.023,45 DolarYarım Altın Alış: 19.932,00 ₺Yarım Altın Satış: 20.080,00 ₺Tam Altın Alış: 39.173,73 ₺Tam Altın Satış: 39.947,69 ₺