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Beyaz Gazete
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Altında Hareketlilik Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik hafta ortasında da devam ediyor.

Ekleme: 29.07.2026 - 10:01 Güncelleme: 29.07.2026 - 10:03 / Editör: Fehmi Öztürk
Altında Hareketlilik Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Bir süredir inişli çıkışlı grafik çizen altın, Fed'in faiz kararı öncesinde gerilemeye başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Temmuz 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 6.134,78
Satış: 6.135,72

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.974,00
Satış: 10.046,00

ONS ALTIN

Alış 4.022,89 Dolar
Satış: 4.023,45 Dolar

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 19.932,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.080,00 ₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.173,73 ₺
Tam Altın Satış: 39.947,69 ₺