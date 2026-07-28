Hüseyin Yüksek'ten YENİ Partilileri kızdıracak soru! 'Atatürk, CHP’de mi kaldı yoksa o da YENİ Parti’ye mi geçti?'

TÜGVA Sinop Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Yüksek, CHP'den YENİ Parti'ye geçen isimlere yönelik yaptığı açıklamasında, yönelttiği üç soruyla dikkat çekti. Yüksek'in "Atatürk CHP'de mi kaldı, yoksa o da YENİ Parti'ye mi geçti?" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

TÜGVA Sinop Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Yüksek, yayımladığı videoda CHP'den YENİ Parti'ye geçen isimlere yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.'Atatürk'ün askerleriyiz' söylemini kullanan siyasetçileri eleştiren Yüksek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Dün CHP'li bugün YENİ Parti'li olan 'Atatürk'ün askerleriyiz' diyen arkadaşlar, size üç tane sorum olacak. Birincisi, Atatürk CHP'de mi kaldı yoksa o da YENİ Parti'ye mi geçti? İkincisi, Atatürk hayatta olsaydı ne yapardı? Üçüncüsü de İzmir'in dağlarında çiçekler açmayacak mı artık?'Yüksek'in sosyal medya üzerinden paylaştığı video kısa sürede gündem oldu. Özellikle CHP'den YENİ Parti'ye geçen isimlere yönelik yönelttiği üç soru dikkat çekti.