Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Yatırımcıların gözü hem Fed'den gelecek mesajlara hem de ABD enflasyon verilerine çevrildi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Temmuz 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.158,27 ₺Gram Altın Satış: 6.059,26 ₺Çeyrek Altın Alış: 9.994,00 TL ₺Çeyrek Altın Satış: 10.067,00 ₺Yarım Altın Alış: 19.987,00 ₺Yarım Altın Satış: 20.134,00 ₺Tam Altın Alış: 39.530,02 ₺Tam Altın Satış: 40.310,69 ₺ONS Altın Alış: 4.046,40 DolarONS Altın Satış: 4.046,99 Dolar11