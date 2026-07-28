Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD-İran arasında saldırıların durmasının ardından haftaya yükselişle başlayan altın yine yön değiştirdi. Altın, güçlü doların baskısıyla geriledi.
Yatırımcıların gözü hem Fed'den gelecek mesajlara hem de ABD enflasyon verilerine çevrildi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Temmuz 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.158,27 ₺
Gram Altın Satış: 6.059,26 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.994,00 TL ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.067,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.987,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.134,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.530,02 ₺
Tam Altın Satış: 40.310,69 ₺
ONS ALTIN
ONS Altın Alış: 4.046,40 Dolar
ONS Altın Satış: 4.046,99 Dolar
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GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.158,27 ₺
Gram Altın Satış: 6.059,26 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.994,00 TL ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.067,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.987,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.134,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.530,02 ₺
Tam Altın Satış: 40.310,69 ₺
ONS ALTIN
ONS Altın Alış: 4.046,40 Dolar
ONS Altın Satış: 4.046,99 Dolar
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