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Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD-İran arasında saldırıların durmasının ardından haftaya yükselişle başlayan altın yine yön değiştirdi. Altın, güçlü doların baskısıyla geriledi.

Ekleme: 28.07.2026 - 09:47 Güncelleme: 28.07.2026 - 09:52 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Yatırımcıların gözü hem Fed'den gelecek mesajlara hem de ABD enflasyon verilerine çevrildi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Temmuz 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.158,27 ₺
Gram Altın Satış: 6.059,26 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 9.994,00 TL ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.067,00 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 19.987,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.134,00 ₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.530,02 ₺
Tam Altın Satış: 40.310,69 ₺

ONS ALTIN

ONS Altın Alış: 4.046,40 Dolar
ONS Altın Satış: 4.046,99 Dolar














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