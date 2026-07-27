SETA'dan Genç Akademisyenleri Politika Üretim Süreçlerine Dahil Edecek Program

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), akademik bilginin Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda somut politika önerilerine dönüşmesini hedefleyen "Genç Akademisyenler Programı"nı hayata geçiriyor.

SETA, 'Teoriden pratiğe, bilgiden politikaya' mottosuyla yürütülecek Genç Akademisyenler Programı kapsamında, kariyerinin başındaki araştırmacıları kamu politikası yapım süreçleriyle buluşturacak.



SETA'nın program tanıtım metninde yer alan bilgilere göre, akademik araştırmalar ile karar alma mekanizmaları arasındaki, literatürde 'bilgi-politika boşluğu' olarak tanımlanan mesafeyi kapatmayı amaçlıyor.



Düşünce kuruluşu (think-tank) metodolojisiyle kurgulanan program, katılımcıların stratejik bilgi üretme kapasitesini geliştirirken akademik bulguların uygulanabilir politika önerilerine dönüştürülmesini hedefliyor.



Yedi tema etrafında çalıştaylar

Program, SETA direktörlüklerince belirlenen yedi tema çerçevesinde oluşturulacak ekiplerle yürütülecek. Temalar;

(1) Nüfusun Yaşlanması: Demografik Dönüşüm, Toplum ve Küresel Siyasi Sonuçlar,

(2) Tekno-Kutup Çağda Türkiye: Yapay Zeka, Stratejik Özerklik ve Dijital Diplomasi,

(3) Demokrasi, Toplumsal Meşruiyet ve Temsiliyetin Geleceği,

(4) Dönüşen Uluslararası Sistem ve Türk Dış Politikasının Geleceği,

(5) Krizler Çağında Kamu Politikası Tasarımı,

(6) Tarım Politikaları, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği ve Stratejik Dayanıklılık,

(7) Çevre ve İklim

başlıklarından oluşuyor.



Adaylardan başvuru sürecinde, akademik birikimleri ve ilgi alanları doğrultusunda bu temalardan en az ikisini öncelik sırasına göre belirtmeleri isteniyor.

Kimler başvurabilir?



Programa, asgari doktora yeterlilik aşamasını geçip tez önerisini başarıyla sunmuş, tercihen doktorasını tamamlamış ve bir akademik kurumda çalışan kariyerinin başındaki araştırmacılar başvurabiliyor. Adaylardan, akademik birikimlerini programa nasıl yansıtacaklarını gösteren bir niyet mektubu isteniyor; daha önceki çalışmalarını referans olarak sunabiliyorlar.



Program ücretsiz olarak yürütülecek, Ankara dışından katılacak akademisyenlerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları SETA tarafından karşılanacak.

Çıktılar SETA yayınlarında



Program sonunda katılımcıların üreteceği tek veya ortak yazarlı perspektif, politika analizi, rapor ya da kitap bölümü çalışmaları SETA desteğiyle yayımlanabilecek. Katılımcılar ayrıca kapalı oturum ve sempozyumlarda karar alıcılar, bürokratlar, diplomatlar ve Türkiye'nin önde gelen akademisyenleriyle bir araya gelme imkanı bulacak.



Programın vizyonu, küresel trendleri okuyan, yerel ve küresel meselelerde derinlemesine bilgi sahibi ve stratejik düşünen araştırmacılar arasından Türkiye'nin geleceğine katkı verebilecek 'politika mimarlarını' ortaya çıkarmak olarak tanımlanıyor.



Başvurular 10 Ağustos'a kadar SETA'nın internet sitesi üzerinden alınacak, sonuçlar 24 Ağustos'ta ilan edilecek. Programın başlangıcı ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

