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Ebola Alarmı Büyüyor! Salgında Vaka Sayısı Hızla Artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında vaka sayısının 3 bin 75'e yükseldiği bildirildi.

Ekleme: 27.07.2026 - 09:40 Güncelleme: 27.07.2026 - 09:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Ebola Alarmı Büyüyor! Salgında Vaka Sayısı Hızla ArtıyorKongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 3 bin 75’e yükseldi. KDC Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 3 bin 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1354’e çıktı.

Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere ülkenin beş eyaletine yayılan salgında, şu ana kadar 556 kişi iyileşti.