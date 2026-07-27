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Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik haftanın ilk gününde de devam ediyor. Orta Doğu'da çatışmaların duraksaması altın fiyatlarını yükselişe geçirdi.

Ekleme: 27.07.2026 - 09:48 Güncelleme: 27.07.2026 - 09:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Petrol fiyatları düşüşe geçerken, altında fiyatlar arttı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Temmuz 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.230,414 ₺
Gram Altın Satış: 6.231,282 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.150,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.205,00 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.299,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.422,00 ₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.435,06 ₺
Tam Altın Satış: 40.213,95 ₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.603,87 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.634,16 ₺