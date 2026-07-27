Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik haftanın ilk gününde de devam ediyor. Orta Doğu'da çatışmaların duraksaması altın fiyatlarını yükselişe geçirdi.

Petrol fiyatları düşüşe geçerken, altında fiyatlar arttı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Temmuz 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.230,414 ₺Gram Altın Satış: 6.231,282 ₺Çeyrek Altın Alış: 10.150,00 ₺Çeyrek Altın Satış: 10.205,00 ₺Yarım Altın Alış: 20.299,00 ₺Yarım Altın Satış: 20.422,00 ₺Tam Altın Alış: 39.435,06 ₺Tam Altın Satış: 40.213,95 ₺22 Ayar Bilezik Alış: 5.603,87 ₺22 Ayar Bilezik Satış: 5.634,16 ₺