Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın piyasasındaki hareketlilik haftanın ilk gününde de devam ediyor. Orta Doğu'da çatışmaların duraksaması altın fiyatlarını yükselişe geçirdi.
Petrol fiyatları düşüşe geçerken, altında fiyatlar arttı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Temmuz 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.230,414 ₺
Gram Altın Satış: 6.231,282 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.150,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.205,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.299,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.422,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.435,06 ₺
Tam Altın Satış: 40.213,95 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.603,87 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.634,16 ₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.230,414 ₺
Gram Altın Satış: 6.231,282 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.150,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.205,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.299,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.422,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.435,06 ₺
Tam Altın Satış: 40.213,95 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.603,87 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.634,16 ₺