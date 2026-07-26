Miniklerden Büyük Örnek! Mahallelerinde Kendi Yeşilay Şubelerini Kurdular

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan yaşları 5 ile 12 arasında değişen 15 çocuk, kendi imkanlarıyla kurdukları 'Yeşilay Gönüllüleri Şeyhcui Şubesi' ile örnek bir sosyal sorumluluk hareketine imza attı.Yeşilay'ın faaliyetlerinden ilham alan çocuklar, oturdukları binanın altındaki boş alanı temizleyip düzenleyerek burayı adeta bir sivil toplum kuruluşu şubesine dönüştürdü. Kurdukları alanda kitap okuma günleri, bisiklet turları, yürüyüşler ve koşu yarışları düzenleyen çocuklar, hem kaliteli vakit geçiriyor hem de akranlarını sağlıklı yaşama teşvik ediyor.Çocukların bu anlamlı girişimine kayıtsız kalmayan Yeşilay Amasya Şube Başkanı Selim Türkmen, mahalleyi ziyaret ederek minik gönüllülerle bir araya geldi. Yeşilay Genel Merkezi tarafından gönderilen kitaplar ve özel tasarım bileklikler de çocuklara hediye edildi.Türkmen, çocukların kitap toplama kampanyaları düzenlediğini, mahalledeki arkadaşlarını bilinçlendirdiğini ve sportif etkinliklerle sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini belirterek, ailelerin de bu süreçte büyük destek verdiğini söyledi. Çocukların örnek davranışlarının Yeşilay Genel Merkezi ile paylaşıldığını ifade eden Türkmen, sağlıklı yaşam konusunda gösterdikikleri duyarlılık nedeniyle hem çocuklara hem de ailelerine teşekkür etti.Şubenin başkanlığını yapan 12 yaşındaki Fikret Berat Baş ise ailesiyle katıldığı bisiklet turlarının kendisine ilham verdiğini belirterek, 'Biz niye mahallemizde böyle bir şey yapmıyoruz?' düşüncesiyle arkadaşlarını bir araya getirdiğini söyledi.Baş, 'Fikrimi aileme ve arkadaşlarıma anlattım. Herkes destek verince binamızın altındaki boş alanı değerlendirip şubemizi kurduk. O günden bu yana kitap bağışı topluyor, bisiklet turları, koşu ve yürüyüşler düzenliyoruz. Yeşilay'daki ağabeylerimizin bizi fark edip ziyaret etmesi ve hediyeler getirmesi bizi çok mutlu etti.' ifadelerini kullandı.