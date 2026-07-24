Otomobil Bariyere Saplandı! Sürücü Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, otomobil, aşırı hızla ilerleyerek Hekimbaşı ayrımında aynı istikamette seyir halinde olan panelvan minibüse arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan otomobil bariyere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Panelvan minibüste bulunan 2 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.