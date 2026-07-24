' Herkes Zayıf Olmak Zorunda Değil'
Sosyal medya hesabından gelen "Ne kadar kilo almışsınız" yorumuna karşılık veren Fulya Zenginer, "Herkes zayıf olmak zorunda değil" dedi.
Fulya Zenginer, sosyal medyadan isyan etti.
Bir çocuk annesi Zenginer'e paylaştığı fotoğraflar sonrası "Kilo almışsın" yorumları yapılmaya başlandı.
İSYAN ETTİ
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler paylaşan Fulya Zenginer, son olarak fiziksel görünümüyle ilgili bir takipçisinden gelen "Ne kadar kilo almışsınız" mesajına tepki gösterdi.
"YEMEK YEMEYİ SEVİYORUM"
Oyuncu açıklamasında, "Kilomdan çok memnunum. Hedefim zayıf olmak değil, herkes zayıf olmak zorunda değil. Fit ve sağlıklı olmak istiyorum ama zayıf değil. Ben yemek yemeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.