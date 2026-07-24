Fulya Zenginer, sosyal medyadan isyan etti.Bir çocuk annesi Zenginer'e paylaştığı fotoğraflar sonrası "Kilo almışsın" yorumları yapılmaya başlandı.Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler paylaşan Fulya Zenginer, son olarak fiziksel görünümüyle ilgili bir takipçisinden gelen "Ne kadar kilo almışsınız" mesajına tepki gösterdi.Oyuncu açıklamasında, "Kilomdan çok memnunum. Hedefim zayıf olmak değil, herkes zayıf olmak zorunda değil. Fit ve sağlıklı olmak istiyorum ama zayıf değil. Ben yemek yemeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.