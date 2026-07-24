Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları yine tepetaklak oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirmesiyle altın 2 haftanın zirvesinden döndü.

Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 doların üzerine çıkmasının enflasyon endişeleri de altın üzerinde baskıyı arttırdı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Temmuz 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.131,98 ₺Gram Altın Satış: 6.132,90 ₺Çeyrek Altın Alış: 9.968,00 TL ₺Çeyrek Altın Satış: 10.046,00 ₺Yarım Altın Alış: 19.936,00 ₺Yarım Altın Satış: 20.103,00 ₺Tam Altın Alış: 39.259,13 ₺Tam Altın Satış: 40.034,62 ₺22 Ayar Bilezik Alış: 5.573,28 ₺22 Ayar Bilezik Satış: 5.605,97 ₺