Akın Gürlek'ten Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışının 6. Yıl Dönümü Paylaşımı

Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 2020'de yeniden ibadete açıldı.Yıllarca süren esaretin ardından Ayasofya Cami'nde ilk cuma namazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılııyla 24 Temmuz 2020’de eda edildi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ayasofya Cami'nin ibadete açılışın 6 yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"6 yıl önce bugün, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi’nde 86 yıllık hasretin ardından ilk cuma namazı kılındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile yeniden ibadete açılan bu kutlu mabet, medeniyetimizin izlerini asırlardır taşımaya devam ediyor.Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi, vakıf medeniyetimizin yaşayan hafızası olarak ezanlara, dualara ve secdelere ev sahipliği yapıyor. Yüce Rabbimden, minarelerinden ezan seslerinin kıyamete kadar dinmemesini niyaz ediyorum."