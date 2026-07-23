Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yeni adaylarını bekliyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının eğitim yuvası konumundaki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde her iki komutanlık adına subay ve astsubay öğrenci yetiştiriliyor.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde Eğitim Merkezi Komutanlığı, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ile Araştırma ve Eğitim Merkezi müdürlükleri faaliyet gösteriyor.
Akademide subay adayları Subay Eğitim Merkezi (SUEM) ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi çatısı altında, astsubay adayları ise Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu bünyesinde hem teorik hem de uygulamalı eğitim programlarından geçiriliyor.
Eğitim gören subay ve astsubay adaylarına, trafik uygulamalarından olay yeri incelemeye, haritacılıktan silah bilgisine kadar birçok farklı alanda uzman personel tarafından dersler veriliyor.
Bu yıl toplam 673 öğrenci kabul etmeye hazırlanan akademiye başvurular, 26 Temmuz tarihine kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
'Hem huzurun hem adaletin teminatı olacak nitelikli personel yetiştiriliyor'
İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, köklü geçmişi ve kahramanlıklarla dolu tarihiyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu subay ve astsubayların bu akademide yetiştirildiğini ifade etti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim almanın gençler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, mezun olan öğrencilerin hem devletine hem de milletine hizmet etme fırsatı yakaladığını belirtti. Yiğitbaşı, 'Buradan mezun olan gençlerimiz devletimizin güçlü bileği, şefkatli eli olmanın yanı sıra milletimizin huzurunu ve adaletini sağlayacak donanımlı personeller olarak görev yapıyor.' ifadelerini kullandı.
Akademinin gençlere liderlik, irade, cesaret ve vatan sevgisini aynı eğitim anlayışı içerisinde kazandırdığını söyleyen Yiğitbaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:
'YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Gençlerimiz ve aileleri puanları ile başarı sıralamalarını değerlendirerek geleceklerine yön vermeye çalışıyor. Biz de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu için yeni öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Lise mezunu olup YKS'ye katılan adaylarımız başvuru yapabilecek. Gençlerimizin bu akademiyi yakından görmeden karar vermemelerini tavsiye ediyoruz. Devletine ve milletine hizmet etmenin gururunu yaşamak isteyen tüm gençlerimizi, ülkemizin dört bir yanında görev yapabilecek subay ve astsubaylar olarak yetişmek üzere akademimize bekliyoruz.'
Adaylar YKS başarı sıralamasına göre seçilecek
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Merkezi Komutanı Albay Musa Atar ise bu yıl Güvenlik Bilimleri Fakültesi için 350 erkek, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu için ise 283 erkek ve 40 kadın olmak üzere lise mezunu aday alınacağını açıkladı.
Alımların 2026 YKS sonuçları esas alınarak gerçekleştirileceğini belirten Atar, ayrıca yazılı bir sınav uygulanmayacağını söyledi. Subay adayları için TYT'de ilk 450 bin içerisinde yer alma şartının yanı sıra, AYT'de eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde ilk 150 bin, sözel puan türünde ise ilk 30 bin başarı sıralamasında bulunma şartı aranacağını ifade etti. Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için ise TYT'de ilk 450 bin başarı sıralaması yeterli olacak.
Atar, adayların iki gün süren seçim aşamasına katılacağını, mülakatlardan elde edilen başarı puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapıldığını aktardı.
Akademi yerleşkesinde öğrencilerin kullanımına sunulan sosyal tesislerin ve yaşam alanlarının yüksek standartlara sahip olduğunu belirten Atar, 'Öğrencilerimizin yemek, konaklama, kıyafet, eğitim, harçlık ve benzeri tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Eğitimlerimiz son teknolojiyle donatılmış 20 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize öğrenim süreleri boyunca geri ödemesiz harçlık verilmekte, talep etmeleri durumunda ise geri ödemeli yükseköğretim kredisinden yararlanabilmektedirler.' dedi.
Başvuru ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adayların eylül ayında eğitim hayatına başlayacağını kaydeden Atar, sözlerini şöyle tamamladı:
'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ni tercih etmek yalnızca bir meslek seçimi değil, ülkenin her köşesinde huzurun ve güvenliğin teminatı olmayı seçmektir. Vatana ve millete hizmet etmek, bir Türk genci için ulaşılabilecek en onurlu görevlerden biridir. Bu kutsal görevi üstlenmek, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde güvenliği ve adaleti sağlamak isteyen tüm gençlerimizi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimize davet ediyoruz.'