İstanbul'u Fırtına Vurdu! Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kentin Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Esenyurt, Üsküdar dahil birçok ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaç devrilmesi ve çatı uçması yaşanırken, bazı araçlar zarar gördü. Fatih'te şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrilirken, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Fatih'teki kafede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen büyük şemsiyeler müşterilerin üzerine düştü, Bakırköy'de devrilen ağaç nedeniyle Florya Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde devrilen ağaç, park halindeki motosiklet ile otomobilde hasara neden oldu. Kent genelinde işlerinden çıkıp eve dönmekte olan vatandaşlar aniden başlayan fırtına ile zor anlar yaşadı.