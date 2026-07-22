22 İlde FETÖ Operasyon! Çok Sayıda Kişi Tutuklama

Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor.Bu kapsamda başarılı operasyonlar düzenlenerek yurdun dört bir yanında emniyet sağlanıyor.Son olarak 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını, İçişleri Bakanlığı paylaştı.Bakanlık, yakalanarak gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'inin tutuklandığını belirttiği paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:'22 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 22 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.'