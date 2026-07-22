Sarıyer Kola, Antalyaspor’un Resmî İçecek Sponsoru Oldu

Oğuz Gıda'nın köklü markası Sarıyer Kola, Antalyaspor'un resmî içecek sponsoru oldu. İş birliği kapsamında Antalyaspor'a özel tasarlanan koleksiyon ürünleri satışa sunulacak, elde edilecek gelirin bir bölümü ise kulübe aktarılacak.

Oğuz Gıda’nın köklü markası Sarıyer Kola, Antalyaspor ile resmî içecek sponsorluğu anlaşmasına imza attı.İş birliği kapsamında, Antalyaspor’un kırmızı-beyaz renklerinden ve marka kimliğinden ilham alınarak hazırlanan özel koleksiyon ürünleri satışa sunulacak. Antalyaspor logolu bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin belirli bir bölümü kulübe aktarılacak.Sarıyer Kola, bu iş birliğiyle Türk sporuna ve futbol kültürüne verdiği desteği sürdürürken Antalyaspor’un hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.