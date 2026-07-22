Bakan Göktaş Duyurdu! Paralar Hesaba Yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TVNET'te katıldığı canlı yayınında doğurganlık oranındaki düşüşe dikkati çekerek, genç evlilikleri teşvik etmeye ve çocuk sayısını artırmaya yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlatan Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı.'29 Temmuz'da da inşallah bu ayki ödemelerimiz hesaplara yatacak. Bugüne kadar 1 milyon 175 bin 601 anneye 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız. 2 ve 3 üzeri 700 bin 541 çocuk için düzenli ödeme gerçekleştiriyoruz. Amacımız, aile dostu ekosistemi güçlendirmek, ailelerin daha konforlu ve bakım yükünün paylaşıldığı bir mekanizma oluşturmak.'Öte yandan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 21 Temmuz Salı günü itibarıyla 24 bin 946 gence 2,8 milyar lira ödeme yapıldığını bildirerek, bugüne kadar toplam 16 milyar 797 milyon liralık destek sunduklarını aktardı.Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ailelere gelir desteği sunmayı ve çalışma hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Göktaş, 'Bu kapsamda sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olabilecek çok kıymetli bir çalışma hayata geçiyor. Mevzuat çalışmalarımız neredeyse tamamlandı. Haftalık ay bazında özellikle çalışmalarımız takip ediliyor ve inşallah tekrar açıldığında Meclis takvimine göre kanun olarak geçirilmesini hedefliyoruz' şeklinde konuştu.