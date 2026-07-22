Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Küresel altın piyasalarındaki dalgalanma hafta ortasında da etkisini sürdürüyor.
Bir süredir ciddi kayıplar yaşayan altın, yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. Teknik alımların desteğiyle altın, iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Temmuz 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.129,14 Dolar
Satış: 4.128,83 Dolar
TAM ALTIN
Tam Altın Satış: 40.075,55 ₺
Ata Altın Alış: 40.527,39 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.383,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.529,00 ₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.266,66 ₺
Gram Altın Satış: 6.267,55 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.191,00 TL ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.258,00 ₺