  • USD: 47,27 - 47,35
  • EURO: 53,87 - 53,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel altın piyasalarındaki dalgalanma hafta ortasında da etkisini sürdürüyor.

Ekleme: 22.07.2026 - 09:56 Güncelleme: 22.07.2026 - 10:00 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Bir süredir ciddi kayıplar yaşayan altın, yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. Teknik alımların desteğiyle altın, iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Temmuz 2026 altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.129,14 Dolar
Satış: 4.128,83 Dolar

TAM ALTIN

Tam Altın Satış: 40.075,55 ₺
Ata Altın Alış: 40.527,39 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.383,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.529,00 ₺

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.266,66 ₺
Gram Altın Satış: 6.267,55 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.191,00 TL ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.258,00 ₺