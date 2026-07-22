Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Bir süredir ciddi kayıplar yaşayan altın, yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. Teknik alımların desteğiyle altın, iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Temmuz 2026 altın fiyatları...Alış: 4.129,14 DolarSatış: 4.128,83 DolarTam Altın Satış: 40.075,55 ₺Ata Altın Alış: 40.527,39 ₺Yarım Altın Alış: 20.383,00 ₺Yarım Altın Satış: 20.529,00 ₺Gram Altın Alış: 6.266,66 ₺Gram Altın Satış: 6.267,55 ₺Çeyrek Altın Alış: 10.191,00 TL ₺Çeyrek Altın Satış: 10.258,00 ₺