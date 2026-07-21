Şanlıurfa'ya tatile gelen kız kardeşler gölette boğuldu

İstanbul'dan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Börüncek Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına tatile gelen Mervenur Çakırtaş (15) ile Edanur Çakırtaş (12), serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne girdi.Bir süre suda yüzen kardeşler daha sonra gözden kayboldu.Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda kız kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cenazeler yapılan incelemelerin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.