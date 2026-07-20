Meteoroloji'den uyarı! Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.İLLERE GÖRE HAVA DURUMUAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 34°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 37°CAz bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 36°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 36°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutluÇANKIRI °C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutluKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutluVAN °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık