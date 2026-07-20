Altın İçin Son Durum! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Temmuz 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...Altın fiyatları 21 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 4 bin 19 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 milyon 90 bin 300 lira oldu.21 Temmuz Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:* Gram altın satış fiyatı: 6.140,1720 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.038,7300 TL* Yarım altın satış fiyatı: 20.060,87 TL* Tam altın satış fiyatı: 40.043,00 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.043,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 99.785,00 TL* Ons altın satış fiyatı: 4.040,88 dolar