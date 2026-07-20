Yamaç Paraşütü Şenliğinde Facia! Pilot Hayatını Kaybetti

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke Yaylası'nda 18 Temmuz tarihinde feci bir kaza meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan gelerek Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'ne katılan 48 yaşındaki Bayram Kurt, uçuş yapmak üzere 1540 rakımlı Tekke Dağı'na çıktı.Buradan havalanan Kurt, 30 metre yükseklikten düştü.Ağır yaralanan Bayram Kurt, kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Kurt'un hayatını kaybettiği paraşüt kazasının görüntüleri ortaya çıktı.Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, havalanan Kurt'un paraşütünün rüzgarın etkisiyle bir süre havada sabit kaldığı ve daha sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü görülüyor.