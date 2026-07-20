Sahilde Alarm! Karaburun'da Patlayıcı Bulunan İHA İmha Edildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında vatandaşların ihbarı üzerine bulunan ve ilk incelemelere göre düşerek parçalanmış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen cisimde patlayıcı madde tespit edildi. Olay yerine sevk edilen SAS ekipleri, güvenlik önlemlerinin ardından şüpheli cismi kontrollü şekilde imha etti.

İstanbul'un Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasındaki kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde şüpheli bir cisim buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde, cismin düşerek kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olabileceği değerlendirildi.Şüpheli cismin bulunmasının ardından olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.SAS komandolarının şüpheli cisim üzerinde yaptığı teknik incelemede patlayıcı madde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine çevrede güvenlik çemberi oluşturularak kontrollü imha hazırlıkları yapıldı.Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından patlayıcı madde bulunan şüpheli cisim SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.