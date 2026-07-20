Orta Doğu'da Gerilim Dinmiyor! ABD Saldırıları 9. Gecesinde

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürüyor.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yeni operasyona dair açıklama geldi.Saldırıların 9 gecedir devam ettiği vurgulanan açıklamada, 'Saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef almak için kullandığı askeri kapasiteleri zayıflatmaya devam edecek' denildi.İran merkezli Tasnim Haber Ajansı ise ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentleri başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiğini bildirdi.Saldırıların hedefine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemide yangın çıktığını duyurdu.UKMTO'dan yapılan açıklamada, 'Umman'ın Kumzar kentinin yaklaşık 15 kilometre kuzeybatısında meydana gelen bir olaya dair ihbar aldık. Askeri makamlardan edinilen bilgilere göre bir gemide yangın çıktı' ifadelerine yer verildi.Yangının kesin nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, yaşanan olay İran saldırısı şüphesine yol açtı.ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Bahreyn'in ardından Kuveyt de bir kez daha İran misillemelerine hedef oldu.Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye yönelik yeni İHA saldırıları düzenlediği belirtilerek, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği bildirildi.Duyulan patlama seslerinin İHA'ları önleme faaliyetlerinin sonucu olduğu aktarıldı. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.İran Bahreyn'i de hedef aldı.Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı.Saldırılarla ilgili güncel gelişmelerin yalnızca resmi kanallardan takip edilmesi uyarısında bulunuldu. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.ABD ordusu, İran'a karşı 9 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu.CENTCOM'dan yapılan açıklamada, son saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla düzenlendiği vurgulanarak, 'ABD güçleri, İran'a ait askeri komuta merkezlerini, hava savunma ve kıyı gözetleme tesislerini, deniz gücü unsurlarını, füze ile insansız hava aracı (İHA) fırlatma sahalarını ve iletişim ağlarını hedef aldı' denildi.Saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, 'ABD kuvvetleri teyakkuzda olmayı sürdürmektedir' ifadelerine yer verildi.