Hakan Fidan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yıl Dönümü Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Anavatan ve Garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı, 20 Temmuz 1974 tarihinde başladı.Ada'daki Türk nüfusa yapılan saldırıları durdurmak için düzenlenen harekat, 52'nci yıl dönümünde anılıyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini güvence altına aldığını belirten Fidan, "Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye’nin 52 yıl önce bin 960 Garanti Antlaşması’ndan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda harekatı gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı’nda kahraman Mücahitlerimizle omuz omuza, yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmış olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamış, Ada’daki varlıklarını teminat altına almıştır. Şanlı Türk Ordusu, Kıbrıs’ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır."Kıbrıs Türklerinin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgür, onurlu ve güven içinde yaşamlarını sürdürdüğünü vurgulayan Hakan Fidan, "Anavatan ve Garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir" dedi.Bakan Fidan mesajını, "Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleriyle tamamladı.