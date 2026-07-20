Altın İçin Son Durum! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Aylardır beklenen fiyatlara yükselmeyen ve 'güvenli liman' benzetmesine son dönemde gölge düşüren altın için son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 20 Temmuz 2026 altın fiyatları...Alış: 4.014.15 dolarSatış: 4.014.78 dolarAlış: 5.547 TLSatış: 5.592 TLAlış: 39.531 TLSatış: 39.764 TLAlış: 39.039 TLSatış: 30.808 TLAlış: 19.829 TLSatış: 19.977 TLAlış: 9.915 TLSatış: 9.982 TLAlış: 6.097.40 TLSatış: 6.098.37 TL