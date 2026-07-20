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Altın İçin Son Durum! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın güne nasıl başladı? Detaylar haberimizde...

Ekleme: 20.07.2026 - 09:20 Güncelleme: 20.07.2026 - 09:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın İçin Son Durum! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Aylardır beklenen fiyatlara yükselmeyen ve 'güvenli liman' benzetmesine son dönemde gölge düşüren altın için son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 20 Temmuz 2026 altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.014.15 dolar
Satış: 4.014.78 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.547 TL
Satış: 5.592 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 39.531 TL
Satış: 39.764 TL

TAM ALTIN

Alış: 39.039 TL
Satış: 30.808 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.829 TL
Satış: 19.977 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.915 TL
Satış: 9.982 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6.097.40 TL
Satış: 6.098.37 TL