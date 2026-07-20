Altın İçin Son Durum! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın güne nasıl başladı? Detaylar haberimizde...
Aylardır beklenen fiyatlara yükselmeyen ve 'güvenli liman' benzetmesine son dönemde gölge düşüren altın için son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 20 Temmuz 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.014.15 dolar
Satış: 4.014.78 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.547 TL
Satış: 5.592 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.531 TL
Satış: 39.764 TL
TAM ALTIN
Alış: 39.039 TL
Satış: 30.808 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.829 TL
Satış: 19.977 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.915 TL
Satış: 9.982 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.097.40 TL
Satış: 6.098.37 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.014.15 dolar
Satış: 4.014.78 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.547 TL
Satış: 5.592 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.531 TL
Satış: 39.764 TL
TAM ALTIN
Alış: 39.039 TL
Satış: 30.808 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.829 TL
Satış: 19.977 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.915 TL
Satış: 9.982 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.097.40 TL
Satış: 6.098.37 TL