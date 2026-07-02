Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı

Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında sosyal medyada yayınlamış olduğu stand-up gösterisindeki içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.