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Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı

Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Ekleme: 2.07.2026 - 12:25 Güncelleme: 2.07.2026 - 12:50 / Editör: Erhan Şimşek
Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında sosyal medyada yayınlamış olduğu stand-up gösterisindeki içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.


Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı