Rize Valiliği duyurdu: GES Projesi ile yıllık 10 Milyon TL tasarruf sağlanacak

Türkiye enerji alanında yatırımlara devam ediyor.Yerli ve milli üretim vizyonu ile çalışmalar sürdürülürken temiz bir çevre de gözetiliyor.Rize Valiliği, bu kapsamda gerçekleştirilen bir çalışmayı duyurdu.Açıklamaya göre Rize İl Özel İdaresi tarafından, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, enerji maliyetlerini azaltmak, çevre dostu enerji üretimini desteklemek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi hayata geçiriliyor.Bu kapsamda, trampa yöntemiyle mülkiyeti Rize İl Özel İdaresine kazandırılan Gümüşhane ili Şiran ilçesi Sellidere Köyü'nde bulunan 62 dönümlük taşınmaz üzerinde 1 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santralinin yapım çalışmaları başlatıldı.Santralde, her biri 620 Watt gücünde toplam bin 782 adet fotovoltaik güneş paneli ile 100 kW gücünde 9 adet solar inverter kullanılacak.Kurulacak sistem sayesinde yıllık yaklaşık 1,6 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek.Yaklaşık 48 milyon TL yatırım maliyetine sahip proje, İller Bankası tarafından kredilendirilmiş olup, proje kapsamında Rize İl Özel İdaresi adına kayıtlı toplam 32 adet elektrik aboneliği sisteme dahil edildi.Santralin faaliyete geçmesiyle birlikte Rize İl Özel İdaresinin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 100'ü kendi üretimi olan yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak.Bu sayede yıllık yaklaşık 10 milyon TL tasarruf sağlanacak.3 Kasım 2025 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen projenin yapım çalışmalarının Eylül 2026 içerisinde tamamlanması bekleniyor.Öte yandan santralin ise Ekim 2026 itibarıyla elektrik üretimine başlaması planlanıyor.