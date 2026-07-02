Petrol fiyatlarında gerileme sürüyor: Hürmüz Boğazı'nda arz artışı etkili oldu

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatın yeniden güç kazanması ve ABD-İran hattında diplomatik temasların olumlu seyrettiğine yönelik açıklamalar sonrası düşüşünü sürdürdü.ABD tipi ham petrol (WTI), önceki iki işlem gününde yaklaşık yüzde 3 gerilemesinin ardından varil başına 68 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent petrol ise çarşamba gününü 72 doların altında tamamladı.Bir ABD'li yetkili, Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük petrol sevkiyatının 10 milyon varilin üzerine çıktığını belirtti.Yetkili, bu gelişmenin İran'ın boğazdaki deniz taşımacılığını aksatma kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığına işaret ettiğini ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlandığını açıkladı.Katar, İran'ın çatışmaların başlangıcında düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren eski Dini Lideri Ali Hamaney için gerçekleştirilecek cenaze törenlerinin ardından yeni müzakere turunun en kısa sürede yapılmasının planlandığını duyurdu.İran devlet medyasına göre cenaze törenlerinin 4 Temmuz'da başlayarak birkaç gün sürmesi bekleniyor.Petrol fiyatları, 2020 yılından bu yana en zayıf çeyrek performansının ardından düşüş eğilimini koruyor.Hafta sonu Basra Körfezi'nde yaşanan karşılıklı saldırılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının kesintiye uğramaması, arz endişelerini azaltan başlıca unsur oldu.Küresel arz üzerindeki baskılar tamamen ortadan kalkmasa da Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ihracatı savaş öncesindeki seviyelere ulaştı.Ülke, tanker sevkiyatlarını Hürmüz Boğazı üzerinden sürdürürken boru hattı taşımacılığını da artırarak ihracat kapasitesini desteklemeye devam ediyor.