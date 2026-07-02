MSB'den İsrail'e 1915 tepkisi: Suçlarını örtme çabasından başka bir şey değil!

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısı ilk kez Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı.Bugün gerçekleştirilen toplantıda, MSB'nin gündeminde İsrail'in saldırgan tutumuna vurgu yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada 'İsrail Suriye'de gerilimi tırmandırıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı' ifadeleri kullanıldı.MSB'den yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle;Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır.Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail Hükumeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir.(Askeri hastaneler konusuna ilişkin) Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.