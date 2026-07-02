Microsoft’ta İşten Çıkarma Dalgası: Xbox Etkileniyor

Microsoft cephesinden gelen son iddialar, teknoloji devinin yeni bir işten çıkarma sürecine girmeye hazırlandığını gösteriyor. Şirketin önümüzdeki hafta içerisinde toplam iş gücünün yüzde 2,5'inden daha azını etkileyecek bir adım atması bekleniyor.Şu an itibarıyla bünyesinde 228 bin civarında çalışan bulunduran Microsoft, bu yeni kararla birlikte organizasyonel yapısında önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Özellikle oyun dünyasını yakından ilgilendiren bu süreç, Xbox tarafındaki operasyonların yeniden yapılandırılacağını işaret ediyor.Gelen bilgiler, Microsoft'un Xbox çatısı altında faaliyet gösteren en az beş farklı stüdyonun kapatılmasını değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda geliştirme aşamasında olan Marvel's Blade projesinin iptal edilebileceği ve oyunu hazırlayan Arkane Studios'un kapatılacağı iddialar arasında yer alıyor.Söz konusu iddialar sadece Arkane Studios ile sınırlı kalmıyor. Şirketin Undead Labs, Ninja Theory, Compulsion Games ve Double Fine Productions gibi stüdyolar için de ciddi kararlar alması bekleniyor.Microsoft, geçtiğimiz yıl içerisinde yaklaşık 20 bin çalışanıyla yollarını ayırarak büyük bir küçülme sürecine girmişti. Şirket yönetimi, bu yeni hamlelerle birlikte oyun birimindeki verimliliği artırmayı hedefliyor olabilir.Teknoloji dünyasında geniş yankı uyandıran bu olası işten çıkarma dalgası, oyun sektöründeki stüdyoların geleceği hakkında da soru işaretleri yaratıyor. Microsoft'un önümüzdeki hafta yapacağı resmi açıklamalar, bu iddiaların ne kadarının gerçeği yansıttığını netleştirecek.