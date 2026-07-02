iOS 27 Güncellemesi 15 Yıllık Kas Hafızasını Değiştiriyor

Apple, iOS 27 ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcılarının 2011 yılından bu yana edindiği alışkanlıkları kökten değiştiren bir güncellemeyi test ediyor. iOS 5 ile hayatımıza giren ve bildirimlerin kronolojik olarak sıralandığı Bildirim Merkezi'ne erişim yöntemi, Siri AI'nın sisteme entegre edilmesiyle birlikte yeni bir döneme giriyor.Mevcut beta sürümlerinde görüldüğü üzere, ekranın üst orta kısmından aşağı kaydırma hareketi artık bildirimleri değil, yeni yapay zeka destekli Siri arayüzünü tetikliyor. Bu köklü değişiklik, Apple'ın 15 yıldır süregelen kullanıcı deneyimi pratiklerini yapay zeka odağında yeniden yapılandırma stratejisini açıkça ortaya koyuyor.iOS 27 ve iPadOS 27 sürümlerinde varsayılan olarak bildirimlere ulaşım yöntemi benzer kalsa da, Siri AI özelliği aktif edildiğinde kullanıcılar yeni bir arayüz mantığıyla karşılaşıyor.iPhone ve iPad ekranlarının tepe noktasından yapılan orta kaydırma hareketi, artık doğrudan yapay zeka asistanını başlatıyor. Bu durum, on yılı aşkın süredir bu hareketi bildirimleri görmek için kullanan kullanıcılar için yeni bir öğrenme süreci başlatıyor.Apple, kullanıcıları bildirimlere ulaşmak için ekranın daha küçük bir alan olan sol üst köşesine yönlendiriyor.iPadOS 27 beta sürümleri, bu değişikliğin görsel olarak nasıl yansıtıldığını daha net gösteriyor. Uygulama simgelerinin üzerinde kalan alan, büyük ölçüde Siri AI kullanımı için ayrılmış durumda.İlk beta sürümünde yaşanan yerleşim sorunları, ikinci sürümle birlikte daha düzenli bir hale getirilerek ekranın sol kısmının bildirimlere, sağ kısmının ise Kontrol Merkezi'ne ayrılması sağlandı.Apple, bu dengeyi sağlayarak yapay zeka ile mevcut işletim sistemi araçları arasında bir hiyerarşi oluşturmayı hedefliyor.Apple geçmişte de benzer radikal arayüz değişikliklerine imza atmıştı. iPhone X ile birlikte Kontrol Merkezi'nin ekranın altından sağ üst köşeye taşınması, o dönemde benzer bir uyum sürecini gerektirmişti.Ancak iOS 27'deki bu değişim, doğrudan sistemin merkezindeki bir etkileşim noktasını hedef aldığı için daha geniş kapsamlı bir etki yaratıyor. Erken dönem beta kullanıcıları, Siri AI'nın performansından memnun olsa da, 15 yıllık alışkanlıkların terk edilmesinin zorluğu tartışılmaya devam ediyor.