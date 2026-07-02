. İBB davasında Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gerginlik: Duruşma salonundan çıkartıldı!

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 61. duruşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişi hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz alan sanık İmamoğlu, mahkeme başkanına celsenin 9 Temmuz'da bitmesinin imkansız gibi göründüğünü belirtti.Mahkeme başkanı, heyetle bu konuya ilişkin bir değerlendirme yaptıklarını söyleyerek, 'Bir takvim belirledik ve onu uyguluyoruz. Tuncay Yılmaz'ın savunmasının ardından Ekrem bey ile devam edeceğiz ve 9'unda tamamlayacağız. Tutuklu sanıklar illa birinci celsede bitecek diye bir kural yok. Gerekirse celse atacağız ama 9'unda kapatacağız.' dedi.Sanık İmamoğlu bunun üzerine 9 Temmuz tarihinin sebebini sorarak tepki gösterince mahkeme başkanı, 'Ekrem bey konuyu başka yerlere çekmeyin. Takvim belirledik onu uyguluyoruz' şeklinde konuştu. Tepkisine devam eden İmamoğlu'na mahkeme başkanı, 'Yerinizden oturarak sürekli müdahil oluyorsunuz. CMK 203 uygulayıp salondan çıkarmak zorunda kalacağım.' şeklinde uyardı.İmamoğlu ve avukatların tepkilerine devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi. Bir süre bu duruma da itiraz edildi, daha sonra İmamoğlu ile bir kısım sanık jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı.Mahkeme, duruşmaya ara verdi.