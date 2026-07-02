Hatay'da patlayan lastiğe ilginç çözüm: Park halindeki aracın stepnesini çaldılar

26 Haziran gecesi Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi'nde seyir halindeyken araçlarının lastiği patlayan 4 kişi, gece saatlerinde açık bir lastikçi bulamayınca farklı bir yönteme başvurdu.Şüpheliler, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin yedek lastiğini sökerek kendi araçlarına taktıktan sonra bölgeden uzaklaştı.Sabah aracının stepnesinin yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Yapılan görüntü analizleri sonucunda hırsızlık anı saniye saniye tespit edilirken, olayı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri de kısa sürede belirlendi.Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda olaya karıştıkları belirlenen H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, araçlarının lastiğinin patladığını, gece saatlerinde açık lastikçi bulamadıkları için park halindeki otomobilin yedek lastiğini söküp kendi araçlarına taktıklarını söyledikleri öğrenildi.Polis ekiplerince ele geçirilen çalınan yedek lastik, gerekli işlemlerin ardından araç sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin,, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.