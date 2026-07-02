Elon Musk’ın finansal uygulaması X Money hizmete girdi

Elon Musk yatırımlarına devam ediyor.Geçtiğimiz haftalarda dünya devi SpaceX'i halka arz etmesiyle trilyonerler ligine çıkan Musk, ABD içerisinde tartışmalı bir karara imza attı.TechTimes haber sitesi, Elon Musk'ın X Money adlı bir finansal uygulama geliştirerek bankacılık sektörüne adım attığına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.Habere göre X Money; mevduatlara yıllık yüzde 6 faiz oranı, kullanıcı adına özel metal Visa banka kartı, hesaptan hesaba transfer, yüzde 3 nakit iade ve üst segment aboneler için 10 milyon dolara kadar devlet güvencesi sunacak.Ancak X, bir banka lisansına sahip değil.Bu yüzden bu yeni uygulama, “Servis Olarak Bankacılık” (BaaS) modelini kullanacak.Habere göre para yatıran kullanıcıların mevduatları, New Jersey merkezli Cross River Bank güvencesinde olacak.Ödeme transferleri ise Visa'nın gerçek zamanlı sistemi olan Visa Direct üzerinden yürütülüyor.Standart banka transferlerinin aksine, bu altyapı sayesinde kullanıcılar ve içerik üreticileri anlık ödeme alabiliyor.Hizmet şu an için 18 yaş ve üzeri doğrulanmış kullanıcılar ile X Payments LLC şirketinin para iletim lisansına sahip olduğu 41 ABD eyaletinde kullanılabiliyor.New York ve Massachusetts ise henüz lisans alınamayan eyaletler arasında yer alıyor.X Money'nin resmiyet kazanması, Washington'da güvenlik ve denetim tartışmalarını beraberinde getirdi.Senato Bankacılık Komitesi üyesi Senatör Elizabeth Warren, Elon Musk'a gönderdiği resmî mektupta yüzde 6 faiz oranının sürdürülebilirliğini sorgulayarak platformun kullanıcı verilerini paraya dönüştürme riskine ve Cross River Bank'in geçmişte adil kredi raporlaması konusundaki usulsüzlüklerine dikkat çekti.Eyalet düzeyinde ise New Yorklu senatörler, platformun kimlik doğrulama açıklarını gerekçe göstererek New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'na X'in lisans başvurusunu reddetme çağrısında bulundu.Yetkililer ayrıca, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevi sırasında gizli tüketici ödeme verilerine erişilmiş olabileceği şüphesini de gündeme taşıdı.Musk, X Money ile Çin'deki WeChat modelini yakalamayı hedeflese de Batı pazarındaki köklü bankacılık alışkanlıkları ve PayPal, Venmo, Cash App ile Apple Pay gibi güçlü rakiplerin varlığı, bu hedefin önündeki en büyük engeller olarak görülüyor.Diğer dijital cüzdanların aksine, X Money'nin mevduatlara doğrudan FDIC güvencesi vermesi önemli bir avantaj sağlasa da uzmanlar, kullanıcıların birikimlerini bir sosyal medya platformuna emanet etmesi için platformun güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele konusunda rüştünü ispat etmesi gerektiğini vurguluyor.