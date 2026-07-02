15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut’un babası: “Oğlumu kaybettim ama vatanımı kazandım”

15 Temmuz darbe girişiminde canı pahasına vatanını savunan ve girdiği çatışmada şehit düşenlerden biri de polis memuru Fırat Bulut'tu. Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci hainlerle 2,5 saat boyunca çatışan ve 281 mermi atıp karşı koyan Bulut, arkadaşlarının 'Geri çekil, siper al' sözlerine, 'Ben bu vatan hainlerinin önünden çekilmem.Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek cevap verdi. Bu sözlerden hemen sonra hainler tarafından şehit edilen Fırat Bulut'un ailesi 10 yıl geçmesine rağmen o acıyı ilk günkü gibi yaşıyor.Konya Ereğli'de yaşayan baba Şinasi Bulut, 15 Temmuz'un yıl dönümüne günler kala duygularını SABAH'a anlattı. 10 yıldır Fırat'sız yaşadığını ancak oğluyla gurur duyduğunu belirten baba Şinasi Bulut, 'Şehidim bu millet için, bayrak için, ezan için o FETÖ'cü alçaklara göğsünü siper etti.Bu alçaklar unutmasın ki; 'Bu vatan için bir değil bin Fırat feda olsun'. Ben oğlumu kaybettim ama vatanımı kazandım. Vatanım olmasaydı biz olmuşuz neye yarar. Oğlum ve diğer kahramanlar canları uğruna hainlere karşı vatanımızı teslim etmedi.Bayrağımıza elini uzatanın elini diline uzatanın dilini keseriz. Bende diğer çocuklarımda bu vatan için canımızı feda etmeye hazırız. Bir ölür bin diriliriz. Yeter ki vatan sağ olsun' dedi.Bu ihanetin bin yıl geçse de unutulmayacağını belirten Şinasi Bulut, 'Her yıl dönüme geldiğinde içim cız ediyor. Ama bu ülkeyi o alçaklara vermediğimizi düşününce de mutlu oluyorum. Fırat'ım bana, 'Baba vatan elden gidiyor bir Fırat gitmiş çok mu?' dedi.Bu söz üzerine ne söylenebilir ki? Mevzu vatansa gerisi teferruattır. İhaneti unutmayalım unutturmayalım' diye konuştu. 15 Temmuz şehidi polis Fırat Bulut'un ismi, Erzurum'da bir caddeye ve Ankara Keçiören'de bir okula verilmişti.