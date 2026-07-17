Ebola Virüsü Alarmı Sürüyor! Hızla Yayılıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola endişesi yaşanıyor.Ölü sayısı da bu kapsamda gittikçe artmaya başladı.Ülkede vakası sayısı 2 bini, ölü sayısı 800'ü aşarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün ülkedeki yayılma hızına dikkati çekti.Salgının alınan önlemlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yapıldı.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghepreyesus, 'Şu an tarihteki en büyük üçüncü ebola salgınıyla karşı karşıyayız. Virüs geçtiğimiz aylarda, önceki salgından çok daha hızlı bir yayılım gösterdi.' dedi.Salgının etkilediği bir diğer ülke olan Uganda'da ise umut veren gelişmeler yaşanıyor.Ebola tedavisi gören son hastanın taburcu edildiği duyuruldu. Ülkede 42 günlük gözlem süreci başladı.Bu süreçte yeni vaka görülmemesi halinde Dünya Sağlık Örgütü, Uganda'yı 'Ebola'dan arındırılmış ülke' ilan edecek.