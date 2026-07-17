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Ebola Virüsü Alarmı Sürüyor! Hızla Yayılıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola virüsü kaynaklı vaka sayısı 2 bini geçti, can kaybı ise 800'e yaklaştı.

Ekleme: 17.07.2026 - 09:42 Güncelleme: 17.07.2026 - 09:44 / Editör: Fehmi Öztürk
Ebola Virüsü Alarmı Sürüyor! Hızla YayılıyorKongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola endişesi yaşanıyor.

Ölü sayısı da bu kapsamda gittikçe artmaya başladı.

Ülkede vakası sayısı 2 bini, ölü sayısı 800'ü aşarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün ülkedeki yayılma hızına dikkati çekti.

'HIZLI YAYILIYOR'
Salgının alınan önlemlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yapıldı.

'EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ EBOLA SALGINI'
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghepreyesus, 'Şu an tarihteki en büyük üçüncü ebola salgınıyla karşı karşıyayız. Virüs geçtiğimiz aylarda, önceki salgından çok daha hızlı bir yayılım gösterdi.' dedi.

Ebola Virüsü Alarmı Sürüyor! Hızla Yayılıyor

SON HASTA TABURCU EDİLDİ
Salgının etkilediği bir diğer ülke olan Uganda'da ise umut veren gelişmeler yaşanıyor.

Ebola tedavisi gören son hastanın taburcu edildiği duyuruldu. Ülkede 42 günlük gözlem süreci başladı.

Bu süreçte yeni vaka görülmemesi halinde Dünya Sağlık Örgütü, Uganda'yı 'Ebola'dan arındırılmış ülke' ilan edecek.

Ebola Virüsü Alarmı Sürüyor! Hızla Yayılıyor