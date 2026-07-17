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Beyaz Gazete
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Altın Fiyatları Sert Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatların coştururken, altın üzerinde baskı oluşturdu.

Ekleme: 17.07.2026 - 09:51 Güncelleme: 17.07.2026 - 09:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Fiyatları Sert Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Altın, yumuşayan ABD verilerine rağmen haftayı yüzde 3,2'ye yakın kayıpla kapatarak son bir buçuk ayın en sert düşüşünü kaydetme yolunda. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Temmuz 2026 altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 3.988,73 Dolar
Satış: 3.989,32 Dolar

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 38.981,59 ₺
Tam Altın Satış: 39.751,74 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 19.846,00 ₺
Yarım Altın Satış: 19.972,00 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 9.923,00 TL
Çeyrek Altın Satış: 9.980,00 TL

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.090,09
Gram Altın Satış: 6.090,91