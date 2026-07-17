Altın Fiyatları Sert Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatların coştururken, altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altın, yumuşayan ABD verilerine rağmen haftayı yüzde 3,2'ye yakın kayıpla kapatarak son bir buçuk ayın en sert düşüşünü kaydetme yolunda. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Temmuz 2026 altın fiyatları...Alış: 3.988,73 DolarSatış: 3.989,32 DolarTam Altın Alış: 38.981,59 ₺Tam Altın Satış: 39.751,74 ₺Yarım Altın Alış: 19.846,00 ₺Yarım Altın Satış: 19.972,00 ₺Çeyrek Altın Alış: 9.923,00 TLÇeyrek Altın Satış: 9.980,00 TLGram Altın Alış: 6.090,09Gram Altın Satış: 6.090,91