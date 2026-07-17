ABD'de 'Ezan' Sesi Panik Yarattı! Uçak Acil İniş Yaptı

ABD'de uçaklarda şüpheli davranış, ses veya bildirimler hızla 'potansiyel tehdit' olarak değerlendirilebiliyor.Bu durum, Müslüman yolcuların ibadetleriyle ilgili yanlış anlamalara ve ayrımcılık iddialarına yol açabiliyor.Benzer olaylar geçmişte de yaşanmış; özellikle Ramazan döneminde ezan veya namaz bildirimleri içeren telefon alarmları, bazı yolcular ve kabin ekibi tarafından yanlış yorumlanabiliyor.Bu tür vakalar, 'İslamofobi' tartışmalarını da beraberinde getiriyor.Son yaşanan olay da benzer bir yanlış anlamanın sonucu oldu.Southwest Airlines'a ait Nashville-Florida seferini yapan uçak, bir yolcunun telefonundan ezan sesi duyulması üzerine panik yaşadı.Bazı yolcular ve kabin ekibi, sesi bir tehdit olarak algıladı.Yolcunun terlemesi ve telefonunun çalmaya devam etmesi de endişeyi artırdı.Pilot, yolcu rahatsızlığı gerekçesiyle uçağı en yakın havalimanı olan Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptırdı.Uçağa ağır silahlı polis/SWAT ekibi girdi.Yolcu, terör şüphesi ve bomba tehdidi iddiasıyla gözaltına alındı.Uçakta kaydedilen görüntülerde, diğer yolcuların 'baş aşağı, eller yukarı' talimatı aldığı ve polisin şüpheliyi indirdiği anlar yer aldı.Soruşturma sonucunda yolcunun bir namaz uygulaması üzerinden Ramazan dönemi için vakit hatırlatıcı alarm kurduğu belirlendi.Sesin, ezan kaydı olduğu ve herhangi bir tehdit unsuru içermediği tespit edildi.Yetkililer olayı 'yanlış anlama' olarak nitelendirdi; yolcu serbest bırakıldı.Southwest Airlines, güvenlik önceliği nedeniyle özür dileyerek olayı açıkladı.